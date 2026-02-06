Papà sdraiato sul letto con la figlia | violenze sessuali continue beccato in diretta video e arrestato
La polizia di Madrid ha arrestato un uomo accusato di aver abusato ripetutamente della propria figlia minorenne. Le violenze sarebbero andate avanti per diverso tempo, e l’uomo avrebbe anche tratto profitto da questi abusi. L’arresto è stato eseguito dopo una vasta indagine e le prove raccolte sono state decisive per mettere fine alla sua condotta.
Non solo commetteva abusi sessuali sulla figlia minorenne, ma ci guadagnava pure. A Madrid, la policia nacional ha arrestato un uomo. Le accuse sono pesanti: abusava sessualmente della figlia minorenne, filmandosi, e trasmettendo tutto in diretta.Le dirette streaming per guadagnarciL'uomo, un.🔗 Leggi su Today.it
Orrore sul Gargano, violenze e minacce per atti sessuali: un video nelle chat inchioda quattro giovani
Maltrattamenti e continue violenze sulla moglie e il figlio, poi l’abbandono in un bar. Arrestato un uomo a Bergamo
Nella città di Bergamo, un uomo è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver commesso maltrattamenti, violenza sessuale e sequestro di persona ai danni della moglie e del figlio minore.
