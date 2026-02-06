Papà sdraiato sul letto con la figlia | violenze sessuali continue beccato in diretta video e arrestato

La polizia di Madrid ha arrestato un uomo accusato di aver abusato ripetutamente della propria figlia minorenne. Le violenze sarebbero andate avanti per diverso tempo, e l’uomo avrebbe anche tratto profitto da questi abusi. L’arresto è stato eseguito dopo una vasta indagine e le prove raccolte sono state decisive per mettere fine alla sua condotta.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.