Papà Michele ritorna in Italia | Da qui in poi combatto per i miei figli rapiti

Michele, padre di tre bambini rapiti in Giappone, torna in Italia deciso a combattere. Dopo aver passato mesi lontano dai suoi figli, ora promette di non mollare e di fare tutto il possibile per riavvicinarsi a loro. La sua voce è ferma e determinata: da qui in avanti, lotterà per riunire la famiglia.

**Lei, il padre di tre bambini rapiti in Giappone, torna in Italia con un messaggio chiaro: “Combatterò da qui per i miei figli.”** Michele Dall’Arno, 43 anni, forlivese e professore di fisica quantistica all’università di Toyohashi, è tornato in Italia dopo aver lasciato il Giappone nel pieno dell’estate 2025. Con i suoi tre bimbi — Frasca, 7 anni, Lorenzo, 5, e Emilio, 3 — è andato a vivere insieme alla madre, Lucia, in una vacanza estiva. Ma a fine ottobre, la donna ha lasciato il paese, portando i bimbi con sé, e non ha lasciato traccia né contatti. Nessuna comunicazione. Solo silenzio. Il 30 ottobre 2025, Lucia ha lasciato l’Italia e i tre bambini in Giappone, e ha cominciato una storia di separazione totale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Michele Rapiti

Michele torna in Italia, deciso a non arrendersi.

L'articolo racconta la difficile vicenda di Michele, un padre forlivese di 42 anni, che da oltre un mese attende risposte dai giudici giapponesi riguardo al suo diritto di rivedere i figli.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Michele Rapiti

Argomenti discussi: Papà Michele torna in Italia: Combatterò da qui per i miei figli rapiti e portati in Giappone; Sofia, piccola guerriera di Bitonto in lotta contro il tempo. Il papà: Non c'è cura per la sua malattia; Manfredonia, Papa Leone saluta le parrocchie: citata anche San Michele Arcangelo; Picchia il proprietario dell’auto su cui morì la figlia: a processo il papà di Jenny Alcani.

Papà Michele torna in Italia: Combatterò da qui per i miei figli rapiti e portati in GiapponeIl prof forlivese Dall’Arno, 43 anni, lascerà l’estremo oriente in primavera. Non posso essere complice di una nazione che tollera una tale infamia ... msn.com

Papà Michele legge le favole online per i suoi bimbi spariti con la mamma in Giappone: Buonanotte, figli mieiForlì, 24 novembre 2025 - Non può vederli, ma non rinuncia a parlare con i suoi figli, Michele Dall’Arno, che continua a mantenere vivo un disperato dialogo a distanza tramite il suo canale YouTube ... ilrestodelcarlino.it

«A sette mesi, abbiamo notato che Sofia non riusciva a tenere dritto il capo e a restare seduta». Campanelli d’allarme che mamma Anna e papà Michele non hanno voluto sottovalutare. «L’abbiamo portata al reparto Neurop facebook