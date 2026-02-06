Paolo Belli senza filtri a ‘Verissimo’

Da quotidiano.net 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Belli si prepara a raccontarsi senza filtri a ‘Verissimo’. Domenica 8 febbraio, il cantautore e conduttore si siederà di fronte a Silvia Toffanin per un’intervista aperta, dove parlerà della sua vita e della sua carriera. Dopo aver partecipato a ‘Ballando con le stelle’, Belli si mostra pronto a condividere pensieri e ricordi con il pubblico.

Paolo Belli si racconterà in un’ intervista profonda e senza filtri a Silvia Toffanin. Il cantautore e conduttore, dopo l’esperienza come concorrente a ‘Ballando con le stelle’ sarà ospite di ‘Verissimo’ domenica 8 febbraio. Paolo Belli: chi è. Nato a Formigine il 21 marzo 1962, Paolo Belli si è da subito appassionato alla musica. A sei anni  ha iniziato a prendere lezioni di musica e a 13 ha scritto i suoi primi brani. Successivamente ha studiato presso il conservatorio di Reggio Emilia. La carriera musicale. La vera e propria carriera artistica è iniziata nel 1984 quando Belli ha fondato il gruppo ‘ Ladri di biciclette ’, che nel repertorio univa swing e pop e che si ispirava per il nome all’omonimo film di De Sica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

paolo belli senza filtri a 8216verissimo8217

© Quotidiano.net - Paolo Belli senza filtri a ‘Verissimo’

Approfondimenti su Paolo Belli

Paolo Belli: “Sogno Sanremo e un programma mio. Ballando mi ha messo a dura prova. Senza mia moglie non andrei dritto”

Paolo Belli, cantante, musicista, showman e conduttore, si racconta senza filtri a Today.

Musica, 27 anni senza Faber. Salis: "Ci ha insegnato a guardare la vita senza filtri"

Il 11 gennaio 2026 ricorre il 27° anniversario della scomparsa di Fabrizio De André.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Addio a Ornella Vanoni, la confessione pochi mesi fa a Verissimo: Non voglio morire troppo tardi

Video Addio a Ornella Vanoni, la confessione pochi mesi fa a Verissimo: Non voglio morire troppo tardi

Ultime notizie su Paolo Belli

Argomenti discussi: Lorenzo Fragola | Il rapporto con mio padre è stato la prova più dura della mia vita Quando mi ha picchiato mi ha devastato psicologicamente.

paolo belli senza filtriPaolo Belli senza filtri a ‘Verissimo’Paolo Belli si racconterà in un’ intervista profonda e senza filtri a Silvia Toffanin. Il cantautore e conduttore, dopo l’esperienza come concorrente a ‘Ballando con le stelle’ sarà ospite di ... quotidiano.net

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.