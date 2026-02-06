Paolo Belli senza filtri a ‘Verissimo’

Paolo Belli si prepara a raccontarsi senza filtri a ‘Verissimo’. Domenica 8 febbraio, il cantautore e conduttore si siederà di fronte a Silvia Toffanin per un’intervista aperta, dove parlerà della sua vita e della sua carriera. Dopo aver partecipato a ‘Ballando con le stelle’, Belli si mostra pronto a condividere pensieri e ricordi con il pubblico.

Paolo Belli si racconterà in un’ intervista profonda e senza filtri a Silvia Toffanin. Il cantautore e conduttore, dopo l’esperienza come concorrente a ‘Ballando con le stelle’ sarà ospite di ‘Verissimo’ domenica 8 febbraio. Paolo Belli: chi è. Nato a Formigine il 21 marzo 1962, Paolo Belli si è da subito appassionato alla musica. A sei anni ha iniziato a prendere lezioni di musica e a 13 ha scritto i suoi primi brani. Successivamente ha studiato presso il conservatorio di Reggio Emilia. La carriera musicale. La vera e propria carriera artistica è iniziata nel 1984 quando Belli ha fondato il gruppo ‘ Ladri di biciclette ’, che nel repertorio univa swing e pop e che si ispirava per il nome all’omonimo film di De Sica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Paolo Belli, cantante, musicista, showman e conduttore, si racconta senza filtri a Today.

Paolo Belli torna a teatro con 'Pur di fare spettacolo': alle "Muse" la data nelle Marche dello show itinerante x.com

Il 15 Febbraio al Teatro Ariston Gaeta Paolo Belli In "Pur di Far Spettacolo" su www.aristongaeta.it i biglietti Ore 18.00 Uno show esplosivo, travolgente, irresistibile. Paolo Belli arriva a teatro con uno spettacolo che è musica, racconto, energia facebook