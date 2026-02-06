Panettiere ucciso a Sarno la figlia | Sono viva grazie a lui vogliamo giustizia

La figlia del panettiere ucciso a Sarno chiede giustizia. In un messaggio semplice e diretto, afferma di essere ancora viva grazie al padre e rivendica il diritto di ricordarlo per quello che era. La comunità si stringe attorno alla famiglia, mentre le indagini cercano di fare luce sulla tragedia.

La figlia di Gaetano Russo, il panettiere ucciso a Sarno, chiede giustizia per il padre: "Sono viva grazie a lui, deve essere ricordato per quello che era". Gaetano Russo, il panettiere di Sarno ucciso nella sua panetteria, era intervenuto per proteggere la figlia di 19 anni da un cliente aggressivo. Panettiere ucciso a Sarno, Gaetano Russo ammazzato con 10 coltellate per difendere la figlia. Andrea Sirica, ritenuto responsabile dell'omicidio di Gaetano Russo, era da poco uscito dal carcere e aveva problemi di tossicodipendenza.

