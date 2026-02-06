pane di lucca risposta alla remigrazione

A Lucca, il Pane si schiera contro il progetto di Re-migrazione di Casapound e dell’estrema destra, che il vicesindaco Barsanti vuole presentare anche in città. La risposta arriva forte e chiara: la storia di Lucca è fatta di rispetto per l’emigrazione e i migranti. La città conosce bene le sfide che questa realtà comporta, perché molte famiglie hanno vissuto sulla propria pelle le difficoltà di chi parte in cerca di un futuro migliore.

“La migliore risposta al progetto della Re-migrazione di Casapound e dell’estrema destra del generale Vannacci, che sarà presentato pure a Lucca dal vicesindaco Barsanti, è la storia della nostra Città: a Lucca abbiamo ben radicato il profondo rispetto per l’emigrazione e i migranti, perché non c’è famiglia che abbia vissuto sulla propria pelle - dagli occhi di chi parte - tale realtà e pure le difficoltà che essa comporta”. Nasce da questa considerazione l’iniziativa che Alleanza Verdi Sinistra organizza alla vigilia della presentazione a Lucca del progetto della Re-migrazione. Oggi (venerdì 6 febbraio), dalle 16,30 Avs sarà infatti in via Beccheria, per uno spazio dedicato alla lettura simbolica e condivisa del libro di Paolo Cresci “Il pane delle sette croste – Cento anni di emigrazione”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un sabato dedicato a iniziative in risposta al corteo “Remigrazione”, per promuovere dialogo e collaborazione.

Diversi gruppi di estrema destra, tra cui Casapound e Fronte Skinheads, si sono presentati alla Camera dei deputati per sostenere una proposta di legge di iniziativa popolare riguardante il tema della “remigrazione”.

