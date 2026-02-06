Pallavolista Melanie Hasler | campo al bob la sfida per il podio a Milano Cortina 2026

La pallavolista Melanie Hasler si prepara a sorprendere il pubblico con un nuovo sport. La svizzera, nota per la sua carriera nel volley, ha deciso di cimentarsi nel campo del bob, in vista dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. La sua presenza crea curiosità e alza l’attenzione sulla sfida per il podio, che promette di essere combattuta fino all’ultimo minuto.

Nel contesto dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, emerge una figura di rilievo capace di coniugare sport di squadra e disciplina su ghiaccio. Melanie Hasler, pilota svizzera, si presenta come una possibile fonte di medaglie sia nel bob a due sia nel monobob, affrontando la competizione con una traiettoria di alto profilo e una preparazione polivalente che ne caratterizza il percorso. La storia sportiva di Hasler prende avvio sotto rete all’età di sette anni. Talento precoce e una crescita rapida l’hanno vista allenarsi con intensità già da adolescente, con sette sessioni settimanali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

