Pallanuoto giovanile la classe 2010 convocata nelle giovanili La Rari Nantes festeggia Staglianò La giovane chiamata in azzurro

La società di pallanuoto Rari Nantes festeggia un’altra convocazione in nazionale. La giovane atleta della classe 2010 è stata chiamata nelle giovanili azzurre, un risultato importante per la squadra e per il settore giovanile. La società si prepara ora alla ripresa del campionato di A2, in programma domani a Roma contro i Castelli Romani.

La Rari Nantes continua a tingersi di azzurro, anche al femminile. In attesa della ripresa del campionato di A2 con l’impegno di domani a Roma nella vasca del Foro Italico contro i Castelli Romani, la società della presidentessa Rosa Gambardella celebra una nuova chiamata in nazionale. Meissa Staglianò è stata convocata per un collegiale con la nazionale giovanile, per le nate 2010 e seguenti, dal responsabile tecnico, la bolognese Aleksandra Cotti. Da domenica 15 febbraio, Staglianò sarà in vasca a Frosinone con le azzurrine per questo raduno che fa da apertura ai prossimi impegni internazionali delle giovanili italiane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nel match di A2 donne di pallanuoto, la Rari Nantes ha subito la prima sconfitta contro la Lazio, con il risultato di 9-7.

