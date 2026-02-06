Palladino | Questa è l’Atalanta che vorrei sempre
Dopo aver battuto la Juventus 3-0 in Coppa Italia e conquistato la semifinale, il tecnico dell’Atalanta Palladino si è mostrato soddisfatto. In conferenza stampa, ha detto che questa è la squadra che vuole sempre vedere in campo: concentrata, determinata e con il giusto spirito. I tifosi nerazzurri possono sognare, perché il suo atteggiamento trasmette fiducia e voglia di continuare su questa strada.
L’INTERVISTA. Le parole del mister nerazzurro dopo la conquista della semifinale di Coppa Italia. Battuta la Juve 3-0. «L’Atalanta che vorrei sempre è questa. Spirito, unione, mentalità e aggressività: ho visto un’Atalanta tosta, non dobbiamo più accettare gli alti e bassi. In questo voglio un regalo dalla squadra lunedì con la Cremonese». Raffaele Palladino, commentando il 3-0 dell’Atalanta alla Juventus nel quarto di finale di Coppa Italia, cerca conferme anche dal prossimo impegno di campionato: «Quando cadiamo nel tranello delle partite sulla carta meno impegnative, sono io il primo responsabile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
