Palladino | Questa è l’Atalanta che vorrei sempre

Dopo aver battuto la Juventus 3-0 in Coppa Italia e conquistato la semifinale, il tecnico dell’Atalanta Palladino si è mostrato soddisfatto. In conferenza stampa, ha detto che questa è la squadra che vuole sempre vedere in campo: concentrata, determinata e con il giusto spirito. I tifosi nerazzurri possono sognare, perché il suo atteggiamento trasmette fiducia e voglia di continuare su questa strada.

