Paliano crolla un muro all' alba chiusa la Provinciale per Santa Maria di Pugliano

Questa mattina a Paliano si è verificato un crollo di un muro lungo Via Santa Maria di Pugliano. L'incidente ha causato la chiusura della strada e disagi alla viabilità, con il traffico che è stato deviato su percorsi alternativi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Fiuggi, chiamati alle prime luci dell’alba per mettere in sicurezza l’area. La zona è ancora sotto osservazione, e si stanno valutando eventuali interventi per rimuovere i detriti e ripristinare la circolazione.

Disagi alla viabilità e allerta maltempo a Paliano nel nord della provincia di Frosinone. Alle prime luci dell'alba di oggi, intorno alle ore 6:00, una squadra dei Vigili del Fuoco di Fiuggi è intervenuta d'urgenza in Via Santa Maria di Pugliano a causa del cedimento di un muro che ha interessato.

