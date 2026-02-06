Palazzo d' Avalos a Vasto si avviano a conclusione i lavori di consolidamento

Sono ormai quasi terminati i lavori di consolidamento del muraglione di Palazzo d’Avalos, a Vasto. Le operazioni sono in fase di completamento e presto il monumento sarà riaperto al pubblico. I lavori sono stati necessari per rafforzare la struttura e prevenire eventuali rischi di cedimento. Gli operai hanno lavorato intensamente negli ultimi mesi, e ora manca poco per restituire alla città un pezzo importante del suo patrimonio storico.

Si avviano verso la conclusione i lavori di consolidamento del muraglione di Palazzo d'Avalos, a Vasto. L'intervento, finanziato con un milione e 950 mila euro di euro di fondi ministeriali, ha interessato un tratto di circa trenta metri che sostiene i giardini napoletani, in precedenza sorretto.

