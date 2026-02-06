Pagine creattive – Libri e arteterapia al ritmo delle stagioni

Giovedì 12 febbraio a Pisa si tiene un nuovo incontro di Pagine Creattive, un ciclo che combina letture e attività di arteterapia legate alle stagioni. L’appuntamento inizia alle 18 e coinvolge appassionati di libri e arte, che si ritrovano per condividere esperienze e creare insieme ispirandosi alla quadrilogia di Ali Smith.

