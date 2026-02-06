Pagine creattive – Libri e arteterapia al ritmo delle stagioni
Giovedì 12 febbraio a Pisa si tiene un nuovo incontro di Pagine Creattive, un ciclo che combina letture e attività di arteterapia legate alle stagioni. L’appuntamento inizia alle 18 e coinvolge appassionati di libri e arte, che si ritrovano per condividere esperienze e creare insieme ispirandosi alla quadrilogia di Ali Smith.
Giovedì 12 febbraio alle ore 18, a Pisa, prende vita un nuovo appuntamento di Pagine Creattive, il ciclo stagionale che unisce book club e laboratorio di arteterapia, ispirato alla quadrilogia delle stagioni di Ali Smith.L’incontro invernale sarà dedicato al tema della ciclicità delle stagioni.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Approfondimenti su Pagine Creative
Buoni propositi già falliti? Non è colpa tua, ma del ritmo delle stagioni (e lo conferma anche Kate Middleton): ecco perché
A metà gennaio, molti si rendono conto che i buoni propositi fatti all'inizio dell’anno sono ancora lontani dall’essere realizzati.
Le pagine di Matteo Zaccarini e "Erodoto e le donne", al centro del nuovo appuntamento con “Libri da queste parti”
Ultime notizie su Pagine Creative
Argomenti discussi: LIBRI - I misteri del Chimico dei Fantasmi di Salvatore Biazzo, la presentazione al The Spark Creative hub Mondadori Store a Napoli.
8 libri creativi - da colorare, disegnare e scrivere - per ritrovare la pace interiore (con leggerezza)Arriva un punto della vita in cui ci riscopriamo inaspettatamente bambini. E così quelle che erano le nostre attività preferite, diventano oggetto di desiderio. Forse perché troppo ingarbugliati ... vogue.it
Avventure tra le pagine, torna in 70 musei e spazi culturaliIn oltre 70 musei e spazi culturali italiani torna 'Avventure tra le pagine - leggiamo al museo' tra i più grandi eventi diffusi dedicati ai piccoli lettori. Il 10, 11 e 12 novembre albi illustrati, ... ansa.it
PAGINE CREATTIVE – Libri & Arteterapia al ritmo delle stagioni facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.