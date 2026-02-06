Paduli Crisi idrica accolte le segnalazioni di Forza Italia Approvata una misura di sostegno alle famiglie

Il Comune di Paduli ha deciso di intervenire per aiutare le famiglie colpite dalla crisi idrica. Dopo le segnalazioni di Forza Italia, è stata approvata una misura di sostegno che prevede un contributo fino a 250 euro a famiglia. Il soldi serviranno per coprire i costi di autoclavi e sistemi di accumulo dell’acqua. La decisione arriva in un momento difficile, con molte case che fatica ad avere acqua sufficiente. Ora si attende di capire come verranno distribuiti i fondi e quando le famiglie potranno riceverli.

Via libera al contributo comunale per l'emergenza idrica: fino a 250 euro a famiglia per autoclavi e sistemi di accumulo. Forza Italia Paduli esprime soddisfazione per l'approvazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, della misura straordinaria di sostegno economico a favore delle famiglie residenti, finalizzata a fronteggiare la grave e perdurante emergenza idrica che interessa il nostro territorio " Da mesi il partito azzurro, attraverso numerose segnalazioni, richieste formali e un costante ascolto dei cittadini, – afferma Stefano Zollo segretario cittadino di Forza Italia – ha portato all'attenzione dell'Amministrazione comunale i disagi quotidiani vissuti dalle famiglie padulesi a causa delle frequenti interruzioni del servizio idrico, sollecitando interventi immediati e concreti a tutela della popolazione.

