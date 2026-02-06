Padre e patrigno condannati per aver pestato di botte una 12enne accusata di aver baciato un uomo

A Falconara Marittima, due uomini sono stati condannati a otto mesi di carcere con la condizionale. Sono padre e patrigno di una 12enne e, secondo la sentenza, l’hanno picchiata brutalmente perché avevano scoperto che la ragazza aveva baciato un uomo. La vittima di questa aggressione, un anziano di 77 anni proveniente dalla Lombardia, era presente alla scuola della minorenne e ha assistito alla violenza. La vicenda ha suscitato molte polemiche nella comunità locale.

A Falconara Marittima, in provincia di Ancona, due uomini sono stati condannati a otto mesi di reclusione con pena sospesa per aver pestato di botte un anziano di 77 anni, originario della Lombardia, che aveva assistito alla scuola della minorenne. La donna, che ha 12 anni, era stata baciata e avvicinata da un uomo che aveva aiutato a passare la strada e a salire al portone della sua abitazione. L'uomo, che viveva in un palazzo della zona, era diventato il bersaglio di due persone: il padre della bambina, 38enne, e il suo patrigno, 41enne, residenti anch'essi a Falconara.

