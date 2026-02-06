Padova autovelox abbattuto sulla Postumia | torna l’ombra di Fleximan dopo mesi di silenzio

Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, qualcuno ha abbattuto l’autovelox sulla SR 53 Postumia a Fontaniva. La polizia sta indagando e non sono ancora chiare le motivazioni dietro l’atto. Si tratta di un colpo deciso, che ha lasciato di stucco gli agenti e i residenti della zona. Dopo mesi di silenzio, torna a farsi sentire l’ombra di Fleximan.

Un autovelox è stato abbattuto nella notte tra il 2 e il 3 febbraio a Fontaniva, lungo la SR 53 Postumia. Il palo è stato tagliato con un flessibile, modalità che richiama le azioni attribuite all'ormai noto Fleximan. Indagini in corso mentre torna l'allarme sui sabotaggi ai rilevatori.

