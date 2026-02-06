A St. Moritz è stato inaugurato in questi giorni il nuovo progetto di Giorgio Pace,

Inaugurato in questi giorni a St. Moritz, il progetto Der Pavilion segna un nuovo capitolo nella ricerca curatoriale di Giorgio Pace, già fondatore di Nomad e da anni impegnato a ridefinire i formati della produzione e fruizione culturale. Più che un evento, Der Pavilion si propone come un ecosistema permanente: un luogo pensato per rallentare, per costruire relazioni durature tra arte, design, artigianato e territorio, e per immaginare un diverso equilibrio tra dimensione culturale e mercato. In questa intervista, Pace ripercorre la fine del ciclo di Nomad, riflette sulla necessità di un tempo più generoso per l’arte e racconta la visione a lungo termine di un progetto che mette in dialogo St. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pace: "Il mio Pavilion d'arte a St. Moritz"

