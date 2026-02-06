Oxfam | la concentrazione di ricchezza mette a rischio la democrazia globale
La crescente concentrazione di ricchezza tra poche mani sta iniziando a mettere a rischio le democrazie di tutto il mondo. Secondo un rapporto di Oxfam, il divario tra ricchi e poveri si allarga sempre di più, e questa disparità comincia a influenzare anche le istituzioni politiche. La situazione si fa preoccupante, perché non si tratta solo di soldi, ma di un equilibrio democratico che potrebbe saltare da un momento all’altro.
di Ivan Manzo, Redazione sito ASviS – Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile – pubblicato il 19 gennaio 2026 Il divario crescente tra ricchi e il resto della popolazione non è solo una questione economica: sta alimentando un deficit politico sempre più pericoloso e strutturale. Le scelte dei governi sono orientate a tutelare gli interessi delle élite e a difendere la concentrazione della ricchezza, mentre diritti sociali e spazi democratici vengono compressi. Il risultato è una miscela esplosiva di frustrazione e risentimenti, in un contesto in cui per una parte crescente della popolazione l’accesso a una vita dignitosa diventa ogni giorno più difficile, se non impossibile.🔗 Leggi su Ildenaro.it
