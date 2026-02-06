Questa mattina a Cortina Sofia Goggia ha completato l’ottava sessione di allenamento in vista della discesa olimpica di domenica. La campionessa italiana non ha spinto troppo, dicendo che non era il caso di forzare troppo in questa fase. La pista si presenta in buone condizioni e gli atleti continuano a prepararsi con attenzione in vista della gara.

GIOCHI INVERNALI. Prima prova cronometrata a Cortina in vista della discesa olimpica di domenica mattina. Ottavo tempo per Sogia Goggia: «È stata una ricognizione veloce». Le donne più veloci dei Giochi invernali si sono finalmente messe gli sci venerdì 6 febbraio, ma quella vista all’Olimpia delle Tofane più che una prova è stata «una ricognizione veloce» stando alle parole della bergamasca Sofia Goggia. L’ora della discesa libera, in programma domenica alle 11,30, si avvicina. E dopo l’annullamento di giovedì, venerdì ci è voluta mezza giornata per far scendere tutte sciatrici. Prima una caduta della slovena Ilka Stuhec, poi la nebbia che ha avvolto la prima parte di gara. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Ottavo tempo in prova per Sofia Goggia. «Non era il caso di spingere»

