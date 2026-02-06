Ottavia si rompe una conduttura e la strada si allaga

Una tubatura si rompe in via di Casal del Marmo, causando un’alluvione improvvisa sulla strada. Le auto sono state costrette a fermarsi, e i vigili urbani sono intervenuti subito per bloccare il traffico e mettere in sicurezza la zona. La polizia locale sta lavorando per riparare il danno e ripristinare la viabilità. Nessuna persona è rimasta ferita.

Una conduttura si è rotta e l'acqua è fuoriuscita allagando la carreggiata. Succede in via di Casal del Marmo dove le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del XIV gruppo Montemario sono dovute intervenire per la messa in sicurezza dell'area e la gestione della viabilità a causa di un.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Ottavia Parola Si rompe una tubatura: via Pastrengo si allaga dopo la fuoriuscita d'acqua Lunedì 12 gennaio, poco prima di mezzogiorno, via Pastrengo è stata interessata da una perdita d'acqua dovuta a una possibile rottura di una tubatura sotto l'asfalto. La strada si allaga e viene chiusa: tecnici al lavoro A Caponago, in via Roma all'incrocio con via De Gasperi, si è verificato un allagamento causato da un guasto alla rete idrica. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ottavia Parola La risalita di Ottavia Piana in 75 ore: i 159 soccorritori, i medici, l'accelerata e il volo in elicottero in ospedaleSettantacinque ore di soccorsi ininterrotti, iniziati nella notte tra sabato e domenica e culminati alle 2.59 del mattino di oggi (18 dicembre). Nel complesso Ottavia Piana, speleologa bresciana di 32 ... bergamo.corriere.it Ottavia Piana, chi è la speleologa rimasta bloccata per la seconda volta nell’Abisso Bueno FontenoBrescia, 16 dicembre 2024 – Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso per recuperare Ottavia Piana, la speleologa rimasta intrappolata nella grotta Abisso Bueno Fonteno, nella Bergamasca. La ... ilgiorno.it Lo squallido e criminale attacco alla polizia di Torino pone un grande problema alla sinistra radicale. Se non si rompe ogni legame con chi giustifica i violenti, non vinceremo mai. Non basta condannare il comportamento dei singoli: serve una presa di distanz facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.