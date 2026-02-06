Oroscopo di Joss dal 9 al 15 febbraio previsioni classifica segni

Questa settimana, Joss ha pubblicato le sue previsioni dell’oroscopo dal 9 al 15 febbraio. I segni zodiacali si preparano a affrontare giorni pieni di sorprese e cambiamenti, con alcuni pronti a ricevere buone notizie e altri a dover gestire imprevisti. La classifica dei segni mostra chi potrebbe vivere momenti più intensi e chi invece dovrà fare attenzione alle scelte da prendere.

Ecco nel dettaglio tutte le previsioni dell'oroscopo di Joss dal 9 al 15 febbraio: la classifica dei segni dello zodiaco. Con Venere che ti accarezza e Nettuno che ti rende irresistibilmente indecifrabile, questa settimana sembri uscito da un film d'autore: tutti ti guardano, pochi ti capiscono, ma nessuno ti dimentica. Le cose funzionano quando smetti di spiegarle e lasci che parlino i gesti. Giove ti protegge come un segreto ben custodito. Fascino massimo, sforzo minimo. Marte ti incendia il sangue e Mercurio ti scioglie la lingua, combinazione pericolosa ma terribilmente efficace. Dici ciò che pensi e, miracolo astrale, vieni anche ascoltato.

