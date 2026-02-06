Oroscopo dell’Amore per la settimana 2-8 febbraio per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci Ecco le previsioni di Vega

Questa settimana, le stelle portano novità per i segni zodiacali. Ariete, Toro e Gemelli potrebbero incontrare qualcuno di speciale, mentre Cancro e Leone si preparano a vivere emozioni intense. La fortuna in amore sembra favorire anche Vergine e Bilancia, che potrebbero ricevere buone notizie. Per Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, le previsioni indicano momenti di cambiamento e possibilità di rafforzare i legami. La settimana si apre con un’energia positiva, pronta a portare sorprese in campo sentimentale.

