Oroscopo dell’Amore per la prossima settimana 9-15 febbraio 2026 per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci Ecco le previsioni di Vega
La settimana dal 9 al 15 febbraio 2026 porta novità e sorprese per tutti i segni. Secondo le previsioni di Vega, le coppie potrebbero vivere momenti di intensità, mentre i single avranno nuove occasioni per incontrare qualcuno speciale. Le stelle consigliano di essere aperti e di seguire il cuore, perché questa potrebbe essere una settimana decisiva in amore.
Oroscopo dell’Amore per la prossima settimana 9-15 febbraio 2026 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ecco le previsioni di Vega. Ariete Nel passo che esita prima di avanzare c’è un desiderio che chiede ascolto tra il fuoco che arde e il silenzio che attende nasce una verità pronta a farsi amore La settimana dal 9 al 15 febbraio 2026 porta all' Ariete un’energia intensa e introspettiva, legata al tema della soglia emotiva. L’ amore Ariete si muove tra impulso e consapevolezza, chiedendo di scegliere con più lucidità come vivere i sentimenti, affrontando paure sottili e aprendo nuove possibilità di relazione autentica. 🔗 Leggi su Feedpress.me
