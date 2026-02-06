Oroscopo dei tarocchi del mese di febbraio 2026 per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci Ecco le previsioni di Thalys

Le previsioni dei tarocchi per febbraio 2026 arrivano da Thalys. Per molti segni, il mese si apre con sorprese e cambiamenti inaspettati. L’Ariete potrebbe trovare nuove opportunità, mentre il Toro si prepara a affrontare qualche sfida. I Gemelli potrebbero scoprire qualcosa di importante, e il Cancro si avvicina a decisioni decisive. Leone e Vergine avranno momenti di riflessione, mentre Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci si preparano a un mese

. Ariete – Il Carro Il presagio del mese: la carta che illumina il tuo destino La carta dominante dei Tarocchi per Ariete a Febbraio 2026 è Il Carro, emblema di determinazione, direzione e volontà consapevole. Questo mese si apre come una fase di movimento deciso, in cui non puoi più restare spettatore. Febbraio ti chiede di assumere il controllo del tuo percorso, senza impulsività ma con fermezza. L'energia è intensa, dinamica, orientata al progresso, e mette in luce il tuo bisogno di avanzare verso obiettivi chiari.

