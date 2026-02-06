Oroscopo 6 02 – 8 02 2026

Questa settimana per gli Arieti non sarà facile: sabato qualcuno farà perdere la pazienza, mentre domenica si capisce che non valeva la pena arrabbiarsi. La tensione si accumula, ma alla fine si torna con i piedi per terra.

? Ariete Fine settimana che ti mette alla prova: sabato qualcuno ti fa perdere la pazienza, domenica capisci che non valeva la pena. L’amore chiede meno reazioni istintive e più strategia. Se devi decidere, fallo domenica.? Toro Il weekend ti restituisce ciò che cerchi: stabilità. Sabato ideale per sistemare casa, pensieri e relazioni. Domenica più emotiva del previsto: qualcuno ti sorprende. Lascia spazio.? Gemelli Testa in movimento continuo. Sabato sei irrequieto, domenica più centrato. Attenzione a non parlare troppo in amore: rischi di dire una cosa di troppo. o troppo presto.? Cancro Fine settimana introspettivo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Questa settimana inizia con energia per l'Ariete.

