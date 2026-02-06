Ore 14 sospeso Milo Infante | Nessun mistero mi fermo per le Olimpiadi

Questa mattina, alle 14, la trasmissione di Milo Infante si è interrotta. Il conduttore ha spiegato che si ferma per seguire le Olimpiadi di Milano Cortina, come fanno gli altri programmi di Rai2. Nessun mistero, ha detto, solo un momento di pausa legato agli eventi sportivi.

Roma, (Adnkronos) - "Nessun mistero: ci siamo fermati per Milano Cortina, come tutti i programmi di Rai2". Così Milo Infante chiarisce, parlando con l'Adnkronos, che la sospensione di 'Ore 14' fino al 22 febbraio si deve, come in generale la programmazione abituale di Rai2, al fatto che la seconda rete si trasforma in questi giorni in rete olimpica. L'intera programmazione di Rai2 sarà, infatti, dedicata alle Olimpiadi 2026, fatta eccezione per gli spazi informativi del Tg2 che restano invariati. Insieme al programma di Infante, dunque, anche 'La Porta Magica', 'Radio2 Social Club', 'I Fatti Vostri', 'Bella Ma'' e tutti film e telefilm della seconda rete, si sono fermati per far spazio ai giochi olimpici.

