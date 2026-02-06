Operatrice di un asilo lancia una scarpa a una bimba autistica di 5 anni La madre | Per giorni non ho potuto visionare i filmati – Il video

Un video riprende il momento in cui un’operatrice di un asilo a Inglewood, Los Angeles, lancia una scarpa contro una bambina di 5 anni con autismo. La scena viene mostrata dopo che la madre ha denunciato di non aver potuto vedere i filmati per giorni. Le immagini, che sono diventate virali, mostrano anche altri dipendenti che sembrano ridere mentre l’operatrice si scaglia contro la piccola. La famiglia della bambina ha già chiesto spiegazioni e chiede giustizia.

Una operatrice di un asilo di Inglewood, Los Angeles, è stata ripresa dalle telecamere di video sorveglianza mentre si toglieva una scarpa e la lanciava contro una bambina di 5 anni, affetta da autismo, mentre gli altri dipendenti sembrano ridere. Immagini agghiaccianti, che stanno facendo il giro delle tv americane. L’assistente e le altre due dipendenti presenti al momento dell’episodio sono state licenziate, ma per la madre della piccola non è stato facile ottenere giustizia. «Non mi è stata permessa la visione dei filmati per due settimane». L’episodio risale allo scorso 16 gennaio. La bambina, una volta a casa, ha raccontato l’episodio in famiglia.🔗 Leggi su Open.online

