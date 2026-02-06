Open Day alla scuola alberghiera Ad Formandum di Trieste | laboratorio di Carnevale aperto a tutti

Giovedì 12 febbraio l’Ad Formandum di Trieste apre le sue porte con un evento speciale dedicato al Carnevale. Dalle 14.30 alle 18.00, la scuola alberghiera di via Ginnastica invita tutti a partecipare a un laboratorio di cucina. Chi vuole può mettersi ai fornelli e provare a preparare dolci e piatti tipici del Carnevale, sotto la guida degli studenti e dei docenti. L’evento è aperto a chiunque voglia scoprire cosa succede dietro le quinte di una scuola alberghiera e divertirsi con le mani in pasta.

Porte aperte e mani in pasta all'Ad Formandum di Trieste. Giovedì 12 febbraio, dalle 14.30 alle 18.00, la scuola alberghiera di via Ginnastica 72 organizza un Open Day speciale dedicato al Carnevale, con un laboratorio di cucina aperto al pubblico. Un'occasione pensata non solo per chi è.🔗 Leggi su Triesteprima.it

