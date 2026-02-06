Ecco il nuovo romanzo di Fabio Bacà, “L’Era dell’Acquario”. Lo scrittore racconta di aver scritto un libro che va oltre le apparenze: non si tratta di un romanzo sul sesso, anche se tra i personaggi c’è una donna che lavora su Onlyfans. Non è nemmeno una storia sulla disabilità, anche se c’è un ragazzo in sedia a rotelle. Bacà spiega che il suo obiettivo è mostrare le vite di persone comuni, con le loro sfide e le loro emozioni, senza etichette o stereotipi.

C’è una donna che lavora su Onlyfans, ma non è un romanzo sul sesso. C’è un ragazzo in sedia a rotelle, ma non è un libro sulla disabilità. C’è anche una morte misteriosa, ma non è un giallo. Per capire L’era dell’Acquario, terzo romanzo di Fabio Bacà edito da Adelphi, non si può fare affidamento solo sulla trama. È piuttosto un’esplorazione della psicologia umana, una ricerca della verità oltre i fraintendimenti e oltre le apparenze. Al cuore del libro c’è una domanda: quanto conosciamo davvero chi ci sta accanto? E soprattutto: quanto ci interessa conoscerlo? Fabio Bacà racconta L’Era dell’Acquario – Il libro, diviso in quattro parti, coinvolge personaggi e ambientazioni che apparentemente non hanno nulla in comune. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Onlyfans e esperienze di pre-morte: Fabio Bacà racconta il suo nuovo romanzo “L’Era dell’Acquario”

Approfondimenti su Fabio Bacà

Fabio Bacà torna in libreria con il suo ultimo romanzo, “L’età dell’acquario”.

Questa sera a Bibbiena, alle 21, Fabio Bacà presenta il suo nuovo libro «L’era dell’Acquario» alla Biblioteca Comunale “Giovanni Giovannini”.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Fabio Bacà

Argomenti discussi: La tassa sul peccato divide repubblicani e creator di Onlyfans; Guadagni stellari (mai dichiarati) su OnlyFans, ma per le due content creator arriva il conto da pagare; Foto e video sui social per oltre 800mila euro di incassi (in nero): nei guai due note influencers; La rivolta dei sex workers contro la tassa etica: Ci discriminano per un pregiudizio morale.

Onlyfans e esperienze di pre-morte: Fabio Bacà racconta il suo nuovo romanzo L’Era dell’AcquarioC’è una donna che lavora su Onlyfans, ma non è un romanzo sul sesso. C’è un ragazzo in sedia a rotelle, ma non è un libro sulla disabilità. C’è anche una morte misteriosa, ma non è un giallo. Per ... ilfattoquotidiano.it

Margo ha problemi di soldi: Elle Fanning sbarca su OnlyFans nel teaser trailer della serie di Apple TVApple TV mostra le prime sequenze di Margo ha problemi di soldi, la nuova serie tv di David E. Kelley con protagonista Elle Fanning. comingsoon.it

Parliamo con Fabio Bacà da @versolibri del suo ultimo libro edito da @adelphiedizioni #booktomi #libri #books @GiCivi x.com

Giovedì 5 febbraio, a Milano, Fabio Bacà presenterà il suo nuovo romanzo "L'era dell'Acquario" alla libreria verso libri, in dialogo con Simone Tempia Vita con Lloyd. Ore 19. facebook