Ombre bulgare sull’accordo San Marino-Ue

L’accordo tra San Marino e l’Unione Europea è temporaneamente fermo. Le trattative sono state interrotte, e il governo sanmarinese ha subito ribadito di non voler cedere alle pressioni. Nessuna data certa per riprendere il percorso, mentre le autorità fanno sapere di non volersi far intimidire.

L'effettivo processo di associazione di San Marino all'Ue è stato bloccato. "Non ci facciamo intimidire". Da Banca di San Marino fino all'Unione Europea. Due vicende, chiaramente non collegate tra loro, che stanno tenendo banco in questi giorni. Intrecciandosi sulla strada che dalla Bulgaria porta a San Marino e arriva fino all'Unione Europea. Da una parte la bulgara Starcom Holding e la fallita acquisizione dell'Istituto di credito sul Titano che ha fatto e continua a fare tanto rumore. Dall'altra parte il governo. In mezzo l'accordo di associazione della Repubblica all'Unione Europea. "La votazione effettiva che deciderà se San Marino inizierà o meno la sua associazione all'Ue è quella del Coreper – sostengono da Starcom Holding – formato da tutti i rappresentanti permanenti dei paesi dell'Ue.

