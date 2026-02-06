Olympiacos-Virtus Bologna | diretta live e aggiornamenti in tempo reale

In una serata di EuroLeague, Olympiacos e Virtus Bologna si sfidano in una partita importante del turno 27. I greci giocano in casa e cercano di approfittare del loro ritmo, mentre i bolognesi vogliono portare a casa un risultato positivo. La partita è molto attesa dai tifosi italiani e promette emozioni fin dai primi minuti.

In palcoscenico di EuroLeague si fronteggiano Olympiacos e Virtus Bologna in una sfida chiave per il round 27. L’incontro è programmato per le ore 20.15 e si svolge alla Peace and Friendship Arena di Pireo, con l’arbitraggio affidato al trio Nedovic, Aliaga e Petek. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Basket e su NOW, consentendo la visione in diretta agli abbonati alle due piattaforme. Giorgos Bartzokas non potrà contare su Monte Morris, Frank Nilikina, Kostas Papanikolaou e Giannoulis Larentzakis. Per quanto riguarda la Virtus Bologna, sono indisponibili Matt Morgan, Alessandro Pajola e Momo Diouf. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

