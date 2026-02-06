Olympia pronta per la discesa | pista preparata per i test con nuova cabina funivia in fase di installazione

A Cortina d’Ampezzo, le sciatrici italiane si preparano per i test sulla pista Olympia delle Tofane. La nuova cabina della funivia è in fase di installazione e la discesa si avvicina. Gli atleti si allenano sulla neve fresca, mentre i tecnici lavorano senza sosta per completare i lavori. La pista è pronta, e gli occhi di tutti sono puntati sulla prima discesa ufficiale.

**Olympia delle Tofane pronta per la discesa: le sciatrici italiane si preparano per il test con le prime cabine della funivia in installazione** A Cortina d’Ampezzo, sulle piste dell’Olympia delle Tofane, la tensione è alta. Oggi, alle ore 11.30, si è tenuta la prima prova cronometrata di discesa femminile, un passo importante nel percorso verso l’apertura ufficiale dell’impianto a fune Apollonio-Socrepes. Con la pista già pronta dopo la recente nevicata e il versante acceso per la gara prevista per il 12 febbraio, l’attenzione è rivolta alle atlete italiane che si preparano per il test. La lista di partenza, con i numeri di pettorale assegnati, include Federica Brignone (n.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

