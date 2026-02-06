Oltre il clubbing Dhune presenta Ama il format che unisce cucina musica e arte

Domenica 8 febbraio, all’Osteria La Mucca in Spiaggia si svolge un evento diverso dal solito. Dhune, il progetto che unisce musica, arte e cibo, trasforma il locale in un salotto elegante con vista sul mare. L’obiettivo è offrire una serata che vada oltre il semplice clubbing, portando la cultura e il divertimento fuori stagione sulla costa romagnola.

Protagonista di questa domenica è una nuova edizione di Ama - Art meets art, a cura di Tanja Monies, che trasformerà Dhune in uno spazio d'arte eterogeneo con le opere di un gruppo di 14 artisti contemporanei – pittori, scultori, performer creativi da diversi orizzonti – tra cui Federica Giorgia Macciotta, Irene Totaro, Diego Piccinini, Sven, Viper, Alexa, Ennio Naso, Fabrizio Ceccarelli, 102% Mackenzie, Donatella Speranza, Emanuele Giorgi, Space World Air, #Noidpls e Gabriele Mariano. L'obiettivo è intrecciare linguaggi visivi diversi con musica e intrattenimento, in un dialogo fluido tra le arti.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Dhune Ama Francesco Baccini presenta “Franco Califano”: il nuovo brano che celebra l’arte della musica italiana Nel cuore di un’epoca dominata dalla musica italiana, Francesco Baccini ha lanciato un nuovo brano dedicato a Franco Califano. Arriva "Sa-na", il progetto che unisce cucina, salute e benessere In un contesto in cui alimentazione e benessere sono strettamente collegati, nasce Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Dhune Ama Argomenti discussi: Al DHUNE musica di qualità con i Mojave Grey. Sabato 7 Febbraio al Duel Club sarà una notte che va oltre il clubbing. Jeff Mills torna protagonista con il tour speciale “Live At The Liquid Room – 30th Anniversary”, in quella che sarà l’unica data italiana, un omaggio a uno dei momenti più iconici della storia facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.