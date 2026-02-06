Olimpiadi San Sirio abbraccia la squadra dell' Italia | 195 gli atleti

Questa mattina, allo stadio San Siro, 195 atleti italiani sono stati accolti con entusiasmo dagli spettatori. L’evento ha scatenato l’applauso di ottantamila persone, pronte a sostenere la squadra azzurra in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina. La cerimonia di benvenuto ha dato il via alla grande avventura olimpica degli atleti italiani.

Per l'Italia gareggeranno alle Olimpiadi di Milano Cortina 195 atleti. Sono stati accolti allo stadio San Siro con un'ovazione dagli ottantamila spettatori. In tribuna il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. I portabandiera dell'Italia Team, Arianna Fontana (short track) e Federico Pellegrino (sci nordico) hanno guidato la delegazione italiana alla cerimonia di apertura dei XXV Giochi invernali di Milano. L'Italia, Paese ospitante, ha sfilato per ultima dopo la Francia, Paese che ospiterà l'edizione del 2030, e gli Stati Uniti che ha già assegnata l'edizione del 2034. 🔗 Leggi su Iltempo.it

