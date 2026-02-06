Olimpiadi prova positiva nella discesa libera per Goggia e Brignone Paris c’è

Le prime gare di sci alpino alle Olimpiadi di Milano-Cortina hanno portato le prime soddisfazioni. Goggia e Brignone hanno centrato un risultato positivo nella discesa libera, mentre Paris si conferma in corsa per le medaglie. Anche se la cerimonia di apertura deve ancora svolgersi, le competizioni sportive già mostrano il livello di questa edizione.

Anche se la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina non è ancora avvenuta, le competizioni olimpiche forniscono già i primi verdetti. Il debutto delle discesiste sulla Olympia delle Tofane di Cortina è disturbato dalla nebbia, causando un ritardo di oltre un’ora ma i riscontri cronometrici delle azzurre fanno ben sperare. Sia Federica Brignone che Sofia Goggia fanno bene nella parte tecnica per rialzarsi nel finale ma la velocità sembra esserci: bene anche la Pirovano, qualche errore di troppo per le altre italiane in gara. Discreta anche la prova dell’eterna Lindsey Vonn, che ha deciso di gareggiare nonostante l’infortunio alla gamba dello scorso weekend. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Questa mattina a Bormio si sono aperte le gare di sci alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Nella terza prova di discesa libera uomini delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, i grandi nomi si sono nascosti.

Milano, che città incredibile. Quando vengono messi alla prova, i milanesi rispondono alla grande, sempre. Accade oggi con le Olimpiadi come era accaduto dieci anni fa per Expo. Che meraviglia! Viva Milano, viva l’Italia. E buone Olimpiadi a tutti facebook

