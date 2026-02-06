Olimpiadi oggi la cerimonia di apertura | dove vederla e a che ora Vance a Milano con 300 agenti

Questa sera alle 20.30, Milano accoglie la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026. Lo stadio San Siro si riempie di spettatori, mentre le telecamere trasmettono in diretta da Cortina, Predazzo e Livigno. La città si prepara a vivere un grande evento internazionale, con il centro pronto ad accogliere atleti e visitatori. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno schierato 300 agenti per garantire la sicurezza.

Da oggi fino al 22 febbraio Milano e Cortina ospitano i Giochi Olimpici e Paralimpici 2026. È tutto pronto per la cerimonia di apertura, che si terrà questa sera allo stadio San Siro di Milano e sarà divisa tra la città lombarda e Cortina d’Ampezzo, con eventi e sfilate anche a Predazzo e Livigno. Lo cerimonia inizierà alle 20 e si concluderà intorno alle 23. La fiamma olimpica è arrivata ieri sera in Duomo, accolta da una piazza gremita di tifosi e curiosi. Tra i circa 50 leader mondiali presenti a Milano c’è anche il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D Vance, arrivato ieri sera con l’Air Force Two a Malpensa insieme a moglie e figli, scortato da oltre 300 agenti e 45 mezzi del contingente di sicurezza.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Questa sera alle 19:50 su Rai 1, si accendono ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

