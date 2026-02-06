Olimpiadi Milano Cortina Sommer sarà commentatore | dove vederlo

Yann Sommer, il portiere dell’Inter, non sarà in campo questa volta. L’atleta svizzero, noto per le sue parate tra i pali, parteciperà ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 come commentatore televisivo. La sua voce si sentirà durante le trasmissioni, portando un tocco di esperienza calcistica anche in questa occasione olimpica.

Olimpiadi Milano Cortina. Yann Sommer, portiere dell' Inter, sarà tra i protagonisti in una veste insolita durante i prossimi Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Lo svizzero commenterà la cerimonia d'apertura per l'emittente nazionale SRF, portando la sua esperienza e il suo carisma anche fuori dal campo da calcio. L'annuncio ufficiale è stato diffuso dai canali social della rete televisiva, suscitando grande interesse tra tifosi e appassionati di sport. Sommer avrà dunque l'opportunità di cimentarsi in un ruolo mediatico, raccontando in diretta l'atmosfera e i momenti più suggestivi dell'apertura dei Giochi.

Questa mattina si apre il sipario sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

