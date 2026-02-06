Olimpiadi Milano-Cortina | mascotte nate in Calabria

Le mascotte delle Olimpiadi Milano-Cortina sono state create in Calabria, e ora parlano calabrese. Giusi Princi esprime soddisfazione: “È un orgoglio aver sostenuto fortemente questo progetto”. La notizia ha fatto il giro del web, suscitando sorpresa e entusiasmo tra gli appassionati di sport e non solo.

Olimpiadi Milano-Cortina: le mascotte parlano calabrese. Giusi Princi: “Orgoglio per un progetto che ho fortemente sostenuto”. Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 parlano anche il linguaggio della Calabria. Nel giorno della cerimonia di apertura dei Giochi Invernali, l’europarlamentare calabrese Giusi Princi esprime il suo orgoglio per un risultato che unisce sport, scuola e creatività giovanile: le mascotte ufficiali, Tina e Milo, sono nate dall’idea degli studenti dell’ Istituto comprensivo di Taverna (Catanzaro), vincitori di un concorso nazionale che ha coinvolto oltre 1.600 proposte provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Le mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026 sono state svelate.

