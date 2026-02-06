Olimpiadi Milano-Cortina attacchi hacker a raffica contro siti legati ai Giochi | dietro l' ombra della Russia

Una serie di attacchi hacker ha colpito diversi siti legati alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Gli attacchi, provenienti apparentemente dalla Russia, sono stati messi in atto in rapida successione, creando scompiglio tra gli organizzatori e le autorità italiane. Finora, nessuno dei sistemi è stato compromesso gravemente, ma la situazione resta sotto stretta osservazione.

Hacker scatenati nel giorno della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Dopo quelli dei giorni scorsi, una nuova ondata di attacchi informatici ha colpito a ridosso dell'evento numerosi siti web collegati ai Giochi, ma anche infrastrutture strategiche italiane. Marginali i danni, qualche rallentamento temporaneo, resta il messaggio politico. Gli attacchi sono stati rivendicati dal collettivo di hacker russi NoName, che accusa l'Italia di sostenere l'Ucraina con aiuti militari. Olimpiadi 2026, raffica di attacchi hacker Presi di mira siti legati a Milano Cortina 2026 La Russia dietro gli attacchi Olimpiadi 2026, raffica di attacchi hacker Nella giornata di oggi, venerdì 6 febbraio, c'è stata una nuova raffica di attacchi hacker a siti legati alle Olimpiadi invernali 2026.

