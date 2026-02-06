olimpiadi milano cortina 2026 tutta la bellezza invernale

Le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina attirano anche il settore beauty. Diverse aziende lanciano prodotti e trattamenti ispirati alle montagne e alle atmosfere alpine, puntando sulla voglia di evadere e di vivere l’atmosfera delle vette innevate. Le iniziative sono già partite e cercano di coinvolgere chi sogna un viaggio tra sci, paesaggi montani e relax ad alta quota.

La neve è infatti protagonista indiscussa di questa tornata di Giochi, e che non ha mancato di ispirare l'universo beauty, ricco di collezioni che attraverso melodie olfattive, colori, texture, ma anche trattamenti ad hoc vogliono cavalcare l'onda montana, evocando vette innevate, giornate in pista, e il candore dei panorami di montagna. Dalle iniziative degli sponsor ufficiali dei Giochi Invernali 2026 agli alleati a tema montagna, ecco tutta la bellezza olimpica 2026. La collezione make-up di Kiko Milano dedicata a Milano Cortina 2026 Kiko Milano, sponsor make-up ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, ha creato una collezione in edizione limitata dedicata proprio a Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

La Valtellina si avvicina all’appuntamento con le Olimpiadi Milano Cortina 2026, coinvolgendo la regione con eventi sportivi, cerimonie e momenti di festa.

Federico Pellegrino, atleta di alto livello, ha deciso di concludere la sua carriera sportiva come portabandiera a Milano Cortina 2026, un momento che desidera vivere con significato e gratitudine.

