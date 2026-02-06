Olimpiadi Milano Cortina 2026 stasera l’inaugurazione gli ospiti e dove seguirla

Questa sera si tiene l’inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La cerimonia si svolge in una cornice speciale, con ospiti provenienti da tutto il mondo. Chi vuole seguirla può farlo in diretta, tra spettacoli e momenti ufficiali. La città si prepara a vivere un evento che coinvolge tutto il Paese.

Tutto ciò che c’è da sapere sulla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina, prevista per questa sera. Prendono ufficialmente il via oggi, venerdì 6 febbraio, le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Alle 20, in diretta su Rai1, allo stadio di San Siro la cerimonia di apertura dei Giochi. Tante le star che prenderanno parte alla cerimonia inaugurale: Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini e il rapper Ghali, gli attori Sabrina Impacciatore e Pierfrancesco Favino. Grande attesa per la doppia accensione dei bracieri tecnologici, ispirati al genio di Leonardo da Vinci, che arderanno in simultanea tra i grattacieli e le Dolomiti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: l'Italia vince nel curlingLe Olimpiadi invernali di Milano–Cortina 2026 sono già entrate nel vivo delle gare, in attesa della cerimonia inaugurale a San Siro di questa sera. Le prime medaglie verranno assegnate domani ma ... tg24.sky.it

Olimpiadi invernali, Tomba lancia la spedizione azzurra a Milano-Cortina: Su Brignone e Goggia dico che...Grande entusiasmo all'evento 'Journalist on the podium'. Presente anche l'ex campione olimpico e le ragazze della 'Valanga Rosa' ... corrieredellosport.it

Radio1 Rai. . #Olimpiadi #MilanoCortina2026 La Fiamma Olimpica prosegue il suo tragitto nella città di Milano con un'ultima frazione urbana in canoa sui Navigli. La porteranno i campioni Beniamino Bonomi e Antonio Rossi. Come ci racconta Simone Za facebook

