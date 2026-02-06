Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | nella terza prova di discesa libera uomini i big si nascondono
Nella prova di discesa libera uomini a Milano-Cortina 2026, i big si sono nascosti. Dopo aver testato la pista Stelvio nelle prime due giornate, oggi i favoriti non si sono mostrati troppo veloci. La discesa di domani alle 11,30 si presenta ancora aperta, con molti atleti che tengono le carte coperte in vista della gara.
Dopo aver preso confidenza con la Pista Stelvio nelle giornate di mercoledì e ieri, con le prime due prove cronometrate, oggi, nel terzo allenamento ufficiale in vista della discesa libera maschile in programma domani alle 11,30 i grandi favoriti per la vittoria finale o per un posto sul podio si.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
