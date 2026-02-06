Olimpiadi Milano Cortina 2026 | l’Inter dà il benvenuto a tutti gli atleti coinvolti – FOTO e VIDEO

L’Inter ha pubblicato sui social un messaggio di benvenuto per gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. La squadra ha mostrato entusiasmo e ha accolto con calore tutti i partecipanti, invitandoli a vivere questa grande occasione sportiva. Nessun discorso complicato, solo un gesto semplice per dare il via a un evento che promette di essere tra i più importanti degli ultimi anni.

Mentre le luci di tutto il mondo sono puntate su una San Siro trasformata in un palcoscenico di ghiaccio e sogni, l'Inter ha voluto marcare il territorio con un messaggio carico di orgoglio e appartenenza. In concomitanza con l'inizio ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, il club nerazzurro ha scelto i social per accogliere i protagonisti dei Giochi.

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si intensifica l’interesse per gli atleti lombardi coinvolti.

#Milano-Cortina 2026 || Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, tra gli atleti israeliani ci sono anche alcuni soldati dell’Idf.

