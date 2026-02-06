Olimpiadi Mattarella a Casa Italia per l’inaugurazione Oggi le ultime tappe della fiamma e la cerimonia di apertura | dove vederla e a che ora

Questa mattina Sergio Mattarella è arrivato a Casa Italia, allestita alla Triennale di Milano, per l’inaugurazione ufficiale. Oggi si svolgono le ultime tappe della fiamma olimpica e la cerimonia di apertura. Molti cittadini sono già pronti a seguire l’evento in piazza o in tv, mentre il presidente si mostra attento e partecipe durante la cerimonia.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Casa Italia, allestita alla Triennale Milano, per l’inaugurazione ufficiale. Ad accogliere Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il segretario generale Carlo Mornati, il presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, presenti anche i vertici di Sport e Salute Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris, fra gli ospiti anche il presidente dell’Inter Beppe Marotta e quello del Milan Paolo Scaroni. Mattarella, oltre al taglio del nastro, visiterà la mostra Musa.🔗 Leggi su Open.online

Oggi si tiene la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

