Olimpiadi l’arrivo a sorpresa di Sergio Mattarella a San Siro su un tram guidato da Valentino Rossi – Il video

Il presidente Sergio Mattarella ha fatto un ingresso a sorpresa alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro. È arrivato a bordo di un tram guidato da Valentino Rossi, sorprendendo tutti gli spettatori presenti. La presenza del capo dello Stato ha catturato l’attenzione e ha dato il via ufficiale ai Giochi di Milano e Cortina.

Arrivo a sorpresa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina. Il capo dello Stato è protagonista di un video, diffuso sui social dal Quirinale e andato in onda su Rai 1, che lo mostra a bordo di un tram storico milanese, il numero 26, diretto verso lo stadio di San Siro. Nel filmato Mattarella appare seduto come un normale passeggero, confuso tra famiglie, bambini, giovani e adulti che salgono alle varie fermate. Tra i viaggiatori si notano anche orchestrali del Teatro alla Scala e atleti con gli sci, a rappresentare simbolicamente l’unione tra cultura e sport.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su San Siro olimpiadi Olimpiadi, al via la cerimonia d’apertura davanti a un San Siro sold out. La sorpresa di Mattarella: arriverà su un tram guidato da Valentino Rossi La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina è partita alle 20, davanti a un San Siro pieno in ogni ordine di posto. Mattarella arriva a San Siro su un tram guidato da Valentino Rossi Questa sera Sergio Mattarella arriva a San Siro a bordo di un vecchio tram guidato da Valentino Rossi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su San Siro olimpiadi Argomenti discussi: Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: l'etoile Manni accende il braciere in Duomo - Sunghoon tedoforo alle Olimpiadi: Prima di essere un idol del kpop, sono stato un atleta (Video); Milano Cortina, Mattarella: Valori olimpici ispirino i Paesi. Domani Meloni vede Vance; Le notizie di giovedì 5 febbraio sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Olimpiadi, attesa all’aeroporto di Malpensa per l’arrivo di Vance. Milano-Cortina 2026 la diretta, oggi l’inaugurazione a San Siro. La sorpresa di Mattarella: arriva in tram con Valentino Rossi. L’accensione del braciere all’Arco della PaceTra zone rosse e modifiche alla viabilità, la Torcia ha completato il suo percorso, dopo aver toccato alcuni dei luoghi più emblematici della città. Il Presidente della Repubblica ha inaugurato Casa I ... ilgiorno.it JD Vance a Milano per le Olimpiadi 2026 scortato da 45 auto, Hotel Gallia circondato dai cecchini sui tettiJD Vance è arrivato a Milano per le Olimpiadi invernali 2026 e l'hotel Gallia è stato circondato dai cecchini sui tetti come misura di sicurezza. virgilio.it Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno accolto, nel corso di un ricevimento a Palazzo Reale a Milano, i Capi di Stato e di Governo dei Paesi partecipanti alle Olimpiadi Invernali 2026 facebook Finalmente è stata svelata la sorpresa del Quirinale che nei giorni scorsi aveva destato grande interesse: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriverà alla cerimonia inaugurale dei XXV Giochi olimpici invernali di #MilanoCortina2026 a bodo di x.com

