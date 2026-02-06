Olimpiadi Invernali 2026 su DAZN | come vedere la cerimonia di apertura ma non solo!

Domani sera, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 sarà trasmessa in diretta su DAZN. Gli utenti potranno seguire l’evento, ma anche altre competizioni dei giochi in programma questa settimana. La piattaforma di streaming si prepara a offrire un weekend pieno di sport, con partite di calcio, football americano e le gare più attese delle Olimpiadi. Gli appassionati potranno vivere da vicino l’emozione di uno degli eventi più importanti dell’anno, comodamente da casa.

DAZN si prepara a offrire ai suoi utenti un weekend ricco di emozioni sportive, con eventi di calibro internazionale che spaziano dal calcio ai Giochi Olimpici Invernali, fino al grande football americano. La piattaforma streaming presenta una programmazione variegata che culminerà con il Super Bowl LX, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Attiva DAZN e vivi l’emozione olimpica Friday football show: la novità di casa dazn. Il weekend sportivo prende il via con una novità editoriale di grande interesse: il Friday Football Show, il nuovo appuntamento live powered by DAZN Bet Club che andrà in onda ogni venerdì sera dalle 19:45. 🔗 Leggi su Tutto.tv

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 sarà trasmessa questa sera su Rai1, mentre tutte le gare si svolgeranno su Rai2.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026 si terrà tra poche settimane.

