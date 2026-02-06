Olimpiadi invernali 2026 l' orgoglioso rimpianto del Movimento 5 stelle

Questa sera a Milano si tiene l’inaugurazione dei Giochi olimpici invernali 2026. È un evento che molti aspettavano da anni, e ora finalmente si realizza, anche se con qualche rammarico tra i rappresentanti del Movimento 5 stelle. La città si prepara ad accogliere atleti e visitatori da tutto il mondo, mentre le luci si accendono per una notte dedicata alle competizioni e alla festa dello sport.

Stasera, 6 febbraio, a Milano ci sarà l'inaugurazione dei Giochi olimpici invernali. Un evento atteso, che sarà seguito da tutto il mondo, nonostante i fusi orari differenti. Chi magari guarderà le Olimpiadi, pare senza provar particolare rimorso, anzi il contrario, per questo modello di grande evento sarà Chiara Appendino, deputata torinese del Movimento 5 stelle (M5s) che da sindaca della città sotto la Mole (2016-2021), fra molte polemiche, anche interne al Movimento, allora ancora guidato da Beppe Grillo, decise candidare Torino, rifiutando però di schierare il tridente con Milano e Cortina d'Ampezzo (Belluno).

