Olimpiadi i tedofori in visita al Niguarda dai feriti di Crans-Montana

I tedofori delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono passati questa mattina dall’Ospedale Niguarda di Milano. Hanno incontrato i giovani feriti rimasti in terapia intensiva dopo l’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Un gesto semplice ma di grande vicinanza, che ha portato un sorriso tra i pazienti e il personale medico.

Un sostegno reciproco. Il saluto dei tedofori è stato ricambiato dai pazienti che hanno esposto cartelloni realizzati appositamente per l'occasione dalle finestre del reparto.

