olimpiadi cosa si sono detti meloni e vance nel vertice a milano

Giovedì a Milano, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha incontrato la premier Giorgia Meloni prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. L’incontro si è svolto in prefettura, dove i due hanno parlato di questioni che riguardano i rapporti tra Italia e Stati Uniti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma l’incontro è stato considerato importante in vista delle giornate sportive che si svolgono in città.

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è stato accolto in prefettura a Milano dalla premier Giorgia Meloni, con cui ha avuto un incontro bilaterale a poche ore dalla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali. «Italia e Stati Uniti intrattengono rapporti molto significativi da sempre, stiamo lavorando su molte questioni bilaterali ovviamente di rafforzamento della nostra cooperazione ma anche sugli altri dossier internazionali che sono aperti», ha detto la premier. «Ci siamo incontrati col vicepresidente l’ultima volta a Roma in occasione dell’inaugurazione del papato di papa Leone e oggi ci incontriamo di nuovo per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

