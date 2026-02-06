Olimpiadi Cortina | Israele a Milano con la sfilata di Mariia Seniuk in evidenza internazionale
Questa mattina, a Milano, Israele ha sfilato con Mariia Seniuk durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. È stata una partecipazione significativa, che ha attirato l’attenzione di molti presenti. La presenza di Israele ha suscitato curiosità e ha dato un tocco internazionale alla manifestazione. La celebrazione è iniziata con entusiasmo, tra applausi e colori, e l’ingresso di Israele ha aggiunto un momento di rilievo alla giornata.
Quella di oggi è stata una cerimonia particolare. Non soltanto per il clima di festa e di entusiasmo che ha caratterizzato l’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, bensì anche per il modo in cui Israele ha partecipato alla sfilata ufficiale. A farlo fu Mariia Seniuk, pattinatrice israeliana, che si è esibita insieme ad altri atleti della sua nazione a Predazzo, nella piazza del Comune, all’interno del circuito della cerimonia inaugurale. Era il momento in cui il mondo guardava, e soprattutto aspettava. Una scena che ha toccato profondamente l’atmosfera di un evento sportivo in cui il significato politico e simbolico non è mai lontano.🔗 Leggi su Ameve.eu
