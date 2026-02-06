Olimpiadi aumentano i controlli al confine | giovane sorpresa con 45 grammi di droga

Le forze di polizia altoatesine hanno intensificato i controlli al confine con l’Austria all’inizio delle Olimpiadi. Durante un controllo alla stazione di Brennero, hanno fermato un giovane che trasportava 45 grammi di droga. Il ragazzo è stato subito arrestato. Gli agenti hanno rafforzato le verifiche in tutta la zona, in particolare a Vipiteno, per prevenire traffici e garantire la sicurezza durante i Giochi.

Sono state giornate intense quelle appena trascorse per gli agenti di polizia altoatesini che, in occasione dell'inizio dei Giochi Olimpici, hanno incrementato le attività di controllo del territorio, specialmente presso la stazione ferroviaria del Brennero, alla barriera autostradale di Vipiteno.

