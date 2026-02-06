Olimpiadi al via la cerimonia d’apertura davanti a un San Siro sold out La sorpresa di Mattarella | arriverà su un tram guidato da Valentino Rossi

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina è partita alle 20, davanti a un San Siro pieno in ogni ordine di posto. La sorpresa di questa sera? La presenza di Mattarella, che è arrivato su un tram guidato da Valentino Rossi. La folla ha accolto con entusiasmo l’evento, mentre gli atleti si preparano a scendere in pista.

È iniziata, alle 20 in punto come da annunci, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Davanti ai 67mila spettatori di San Siro – che oltre a registrare il tutto esaurito segna un nuovo record di presenza di pubblico per i Giochi Invernali – è andata in scena una grande coreografia ispirata al mito di Icaro, che introdurrà il tema dell’Armonia attraverso danza, musica e simbolismi visivi. Inquadrati dalle telecamere Rai il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. L’ingresso a sorpresa di Mattarella.🔗 Leggi su Open.online

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina si è svolta questa sera tra luci e applausi.

Questa sera Sergio Mattarella arriva a San Siro a bordo di un vecchio tram guidato da Valentino Rossi.

Cerimonia apertura Olimpiadi Milano Cortina, la diretta: via alla cerimonia con il video racconto dell'Italia, Mattarella arriva in tram con Valentino Rossi come autistaTutto pronto per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Mariah Carey ma anche Lang Lang, Pierfrancesco Favino ma anche Charlize Theron, Laura Pausini ma ... ilmattino.it

Ci siamo, al via le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026Da oggi e sino al 22 febbraio l'Italia ospiterà la XXVesima edizione dei Giochi, la prima diffusa. 7 le sedi di gara. 16 le discipline. circa 2900 gli atleti provenienti da tutto il mondo ... rainews.it

Sergio Mattarella stasera arriverà in tram alla cerimonia inaugurale di Milano Cortina a San Siro. Come un cittadino qualunque facebook

#Olimpiadi Milano-Cortina, si aprono i giochi (gli aggiornamenti). Dalle 20 la cerimonia a San Siro. Con 35 capi di Stato e governo. A sfilare, 146 azzurri x.com